Carmena anuncia un acuerdo para impartir "formación acelerada" a los empleados de la construcción tras su reunión con Báñez

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha anunciado un acuerdo entre las tres administraciones -Ayuntamiento, Ministerio de Empleo y Comunidad- para impartir "formación acelerada" a los trabajadores de la construcción, además de seguir reclamando soluciones para los trabajadores sin documentación en regla.

Carmena lo ha explicado este martes desde el Ministerio de Empleo, donde se ha reunido con la titular de la cartera, Fátima Báñez. El acuerdo pasa por impartir "formación acelerada" cuando se detecten problemas de déficit de personal cualificado en la construcción, como le han trasladado las empresas del sector que están realizado obras para el Ayuntamiento.

También le ha trasladado a la ministra Báñez la propuesta que le presentó hace un mes al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, la posibilidad de que las personas sin documentación en regla puedan trabajar de forma transitoria mientras se resuelve su situación siguiendo el modelo alemán. "No tiene sentido que en Madrid tengamos muchos ilegales que necesitan vivir de alguna manera y no les dejamos trabajar. Le propusimos esto al ministro Zoido y he hablado de esto con la ministra pero no hay que mezclar cosas", ha subrayado.

Por su parte, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha declarado tras reunirse con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que "ninguna oferta de empleo se quedará sin atender teniendo a muchos españoles en el sector de la construcción parados".

Báñez ha anunciado que la semana que viene comenzarán las reuniones entre las tres administraciones -Comunidad, Ayuntamiento de Madrid y Ministerio de Empleo-, junto a la Fundación Laboral de la Construcción, para detectar las necesidades de déficit de mano de obra en el sector de la construcción. "Lo que le he propuesto a Manuela Carmena es que ninguna oferta de empleo de ninguna constructora en Madrid se quede sin cubrir por falta de trabajadores cualificados", ha indicado. La ministra ha cifrado en 31.000 los trabajadores de la construcción en Madrid que aparecen registrados en los listados de Empleo.