Zidane: "Merecimos la derrota, pero esto no nos va a afectar para lo que queda"

"No tengo nada que reprochar a los jugadores. No estuvimos bien en la primera parte, pero en la segunda intentamos volver al partido e hicimos los dos goles", resumió Zidane, que cree que no influirá haber perdido de cara a la final ante el Liverpool.

"No va a afectar nada. Mañana ya pensaremos en el trabajo y en el partido del sábado. Ya está. Cuando pierdes son momentos en los que no puedes estar contento pero no va a afectarnos en nuestro futuro de aquí al final de temporada", manifestó el francés ante los medios.

"La derrota ha sido lógica y la merecemos sobre todo por nuestra primera parte. Estuvimos bien con la posesión hasta los tres cuartos, pero luego no hemos creado ocasiones. Su tercer gol nos sacó del partido", añadió Zidane, que también fue preguntado por la actuación de Sergio Ramos, uno de los protagonistas.

El técnico recordó que siempre que viajan a Sevilla "pasa algo con él". "Sergio es nuestro capitán. Lo que ha pasado hoy son momentos que se pueden dar en el partido. No estuvo fino con el penalti, pero le vi bien como a los demás", finalizó Zidane.