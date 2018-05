Simeone: "Jugamos una nueva final donde aparecen muchos sentimientos, emociones e ilusiones"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, reconoció que necesitan "ganar" la final de este miércoles, pero recordó que se trata de "un juego" antes de enfrentarse al Olympique de Marsella por alzarse con la Liga Europa.

"Las emociones van creciendo minuto según se acerca el partido e intentaremos transmitir tranquilidad. Está claro que para ganar hay que jugar bien y las experiencias vividas nos acercan a entender mejor qué hay que hacer dentro del campo para conseguirlo, pero esto es un juego. Necesitamos ganar, pero es un juego", incidió el argentino.

"Jugamos una nueva final donde aparecen muchos sentimientos, emociones e ilusiones, pero sobre mucha humildad. Cuando llegas a estas instancias finales necesitas tener humildad y trabajar muy bien. Sabemos que el Olympique es un rival difícil y tendremos que minimizar sus tareas ofensivas porque lo hacen muy bien", indicó sobre los franceses.

"Han hecho una Liga Europa magnífica y un torneo francés muy bueno. Creo que será una linda final con dos equipos que juegan parecido. Somos prácticos, directos y tenemos buena pelota parada. Hay muchas similitudes y muchas coincidencias más allá del juego, como por ejemplo el entusiasmo", añadió el 'Cholo'.

Confía en el 'Mono' Burgos

Además, el entrenador colchonero destacó la importancia de haber jugado dos finales de 'Champions' en los últimos cuatro años. "La experiencia es un dato importante, pero no termina de ser totalmente influyente en el juego. Seguramente nos encontremos de salida con un equipo que comience con mucho desparpajo, ilusión y presión con el ritmo alto que marcan sus mediapuntas", avisó.

"Nosotros tenemos que llevar el partido a dónde creemos que le podemos hacer daño al rival e imponer nuestro juego con el correr de los minutos. Será un partido intenso y con mucha fricción. Somos muy parecidos más allá de que cada uno tenga su forma de jugar", manifestó.

"Es un equipo peligroso en toda su faceta ofensiva y eso incluye el balón parado. También juegan a pierna cambiada, tiene laterales muy verticales y gente joven en el medio que lo hace muy bien. Luego está Payet que tiene el ritmo y la velocidad de su cabeza será el juego que salga de sus pies. Generarán un partido intenso", añadió el técnico rojiblanco, que no podrá dirigir a sus pupilos desde el banquillo al estar sancionado.

"Lo hemos vivido ya contra el Arsenal, donde Germán ('Mono' Burgos) estuvo delante del equipo. Más allá de la tristeza que me genera no poder estar en esta final, sí me ampara una gran sensibilidad con Germán. Nos conocemos desde hace una vida, tenemos sentimientos similares y entendemos el fútbol de la misma manera. Todo lo que salga de su cabeza estará en la mía y habrá transmisiones", dijo con una sonrisa.

La importancia de la Europa League

"El equipo contra el Arsenal jugó de manera natural. Confío absolutamente en Germán", agregó.

Por su parte, Simeone fue preguntado por dos nombres propios. El primero fue Koke, del que dijo que es una "pieza clave" en el Atlético de Madrid y en la selección española. "Es uno de los jugadores que mejor lee el juego por su trabajo, entrega, inteligencia y talento", antes de referirse al 'tocado' Vitolo. "Ayer fue el primer día que trabajó con el grupo, hoy volverá y prestaremos mucha atención a su estado", añadió.

Por último, Simeone recordó la importancia que ha tenido esta competición para ellos sin olvidar que "la Liga Europa es la Liga Europa y la 'Champions' es la 'Champions'".

"No hay que buscar referencias, pero recordamos cuando nos tocó ganarla y dimos un paso importante. Aquellos nos dio confianza, seguridad y crecimiento a un grupo que se empezó a dar cuenta que podía. Fue la consecuencia de todo lo que iba a venir después", finalizó.