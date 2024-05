La polémica jugada final que indigna al Bayern Múnich: "Es una vergüenza"

Indignación total en Alemania con el arbitraje del Real Madrid - Bayern Múnich en la vuelta de semifinales de la Champions League. El colegiado polaco Szymon Marciniak pitó fuera de juego tras levantar la bandera el juez de línea, en una acción que finalizó el neerlandés Matthijs de Ligt marcando el que hubiese supuesto el 2-2 y la prórroga para el equipo bávaro.

¿Qué los expertos sobre la jugada? ¿Había fuera de juego de Mazraoui o De Ligt? Mateu Lahoz, excolegiado y ahora analista de Movistar, habla de "desastre" arbitral: "Ha pasado el desastre que nadie quiere que ocurra. El toque de silbato te inahibilita la posibilidad de que el VAR te pueda ayudar. Lo peor que puede pasar en arbitraje, ha pasado. El VAR no ha podido ayudar".

"El toque de silbato te inahibilita la posibilidad de que el VAR te pueda ayudar. Lo peor que puede pasar en arbitraje, ha pasado"

"Lo que inhabilita la jugada no es que el juez de línea haya levantado la bandera, sino el toque de silbato del árbitro principal. Los árbitros son deportistas, los árbitros se equivocan", abunda el exárbitro asturiano.

Eduardo Iturralde González señaló en la cadena Ser que esa polémica jugada final estuvo mal arbitrada: "Es una mala gestión. No podemos hablar de gol anulado porque pita antes. El línea debe esperar a que finalice la jugada".

"El brazo para el fuera de juego no cuenta. Hay que ver si es fuera de juego. Tienes que estar seguro para pitarlo", apostilló el excolegiado.

'El línea me pidió perdón'

Matthijs de Ligt calificó de "vergüenza" la decisión del colegiado: cuando "no está claro el fuera de juego, tienes que dejar jugar", opinó el zaguero del Bayern. "Todos sabemos las reglas. Si no está claro el fuera de juego tienes que dejar de jugar y ha sido una vergüenza. Con el gol de Joselu sí dejó jugar y con nosotros no. Es increíble. Es fácil hablar del árbitro, pero al final lo han merecido", dijo en Movistar.

Tras el encuentro, De Ligt también habló para beIN Sports y reveló que el juez de línea Tomasz Listkiewicz les pidió perdón por dicha jugada, admitiendo su error y que debió dejar seguir: "Hay reglas en el fútbol, y la regla dice que si no es un fuera de juego claro, el cual aún no veo, no sé si es fuera de juego o no, la jugada debe correr. Si en los últimos minutos pitas algo así, es un tremendo error [...] Esto es una vergüenza. El línea me dijo 'lo siento, cometí un error', pero no obtenemos nada por eso".

De Ligt lamentó la eliminación de su equipo tras los goles de Joselu Mato en el minuto 88 y el 90: "No muy buenas emociones por supuesto. Lo teníamos muy cerca. Pasas de ganar a perder en diez minutos. Estábamos muy cerca de la final, ellos han apartado y presionado. El Madrid cuando crees que están muertos tienen un último aliento. Por eso han ganado 14 veces la Champions; eso hace la diferencia".

'Esto no habría pasado al revés'

Thomas Tuchel, por su parte, se mostró indignado en la sala de prensa: "Está bastante claro y no puede haber dudas. Va contra cualquier norma del fútbol moderno lo que ha pasado. El primer gran error es del juez de línea. En el tiempo extra también lo hizo con Alphonso Davies… tengo una sensación un poco rara… nunca puedes estar seguro de que es fuera de juego. Y tener los huevos y las agallas de levantar la bandera en esta situación es un error importante. Hemos ganado el rebote y tirado en cinco segundos, pero el árbitro decide pitar; pero va contra cualquier norma. lo siento. Esto no habría pasado al revés", lamentó el técnico del Bayern Múnich.

"Aceptamos las disculpas del árbitro, pero en una semifinal no es el momento de pedir disculpas. No es el momento de cometer dos infracciones tan graves. Los árbitros tienen que estar al máximo nivel y de nada sirve pedir disculpas. Si no es capaz de ofrecer su mejor versión, de nada nos sirven sus disculpas", dijo Tuchel.

