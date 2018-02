Dará que hablar: los dos grandes ausentes en la fotografía por los 550 partidos de Ramos con el Real Madrid

Sergio Ramos cumplió 550 partidos con el Real Madrid en su duelo ante el Leganés en Butarque. Una cifra que el defensa celebró con una camiseta con esa cifra y todos sus compañeros en el vestuario.

➕3⃣ ¡A seguir luchando!

Un honor llegar a los 550 partidos con este escudo... y los que me quedan. 😉

➕3⃣ Let's keep fighting!

It's an honour to reach 550 matches with this badge... and still more to come. 😉#HalaMadrid pic.twitter.com/7bibxmp87l