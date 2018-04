Se cumplen 50 años del triunfo de Massiel en Eurovisión

Una noche de hace 50 años Massiel hizo historia con la primera victoria española en Eurovisión al imponerse al gran favorito, con un tema que le cayó de rebote tras la súbita renuncia de Joan Manuel Serrat y un vestido exiguo que parecía querer sacudirse la sombra de la Dictadura.

Fue el 6 de abril de 1968, en el emblemático Royal Albert Hall de Londres, en una noche en la que la joven madrileña, que entonces contaba solo 20 años, venció en su terreno y por un único punto al 'Congratulations' del británico Cliff Richards.

Lo hizo con 'La, la, la', creada por el Dúo Dinámico y con base, según algunos apuntan, en la cançó de 'El Noi de la Mare'. No sería de extrañar, máxime cuando el primer elegido para interpretar el tema fue Serrat, quien renunció a su participación en el festival al no permitirle el régimen franquista cantarla en catalán.

"No era mi lugar. Pensaba que políticamente para el Gobierno era de una gran rentabilidad que lo autorizara, para dar una imagen de tolerancia que en aquel momento no existía. Pero la renuncia no fue lo difícil. Lo difícil fueron los días posteriores para mi familia y para mí", recordó.

Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, autores del tema, se enteraron de la polémica por televisión, "cuando por lógica deberíamos haberlo sabido antes porque teníamos una buena relación", dijeron los integrantes del Dúo Dinámico, que cerraron aquel pequeño entuerto en 2011 al publicar un recopilatorio con la versión de 'La la la' en catalán y junto al creador de 'Mediterráneo'.

Su no menos famoso baile fue una idea del modisto y cantante Jorge Gonzálvez, ya fallecido, al igual que el maestro Rafael Ibarbia, que dirigió la orquesta. Y así salió a actuar Massiel acompañada del trío coral La La Lá. "Se sentía la presión del festival, pero parecía hecho para que le dieran la medalla del mérito a Cliff Richards, por eso fue una sorpresa", rememoró Massiel, quien ganó por un punto que le concedió Alemania, mientras Yugoslavia, el último país en votar, dejó todo como estaba.

El régimen lo rentabilizó propagandísticamente y, aunque Massiel puso color así al blanco y negro a aquella España del franquismo, nunca pudo desprenderse de la sombra de la sospecha que arreció sobre su victoria, especialmente en los últimos años.