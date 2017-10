6 momentos que cambiaron la historia de la música para siempre

1 Les Paul y la guitarra eléctrica

Las primeras guitarras eléctricas surgieron a mediados de los años 30, insatisfecho con ella, un joven llamado Lester Williams Polsfuss decidió experimentar con diseños propios, el primero de ellos fue el famoso “The Log”. Posteriormente Gibson contactaría con Les Paul para hacer junto a él una guitarra que llevara su nombre, era el año 1952 cuando nacía una de las guitarras más míticas de la música, la Gibson Les Paul.

2 Robert Moog y el sintetizador

Robert Moog era un joven de 20 años cuando creo su propia compañía para fabricar y vender theremines en 1954. A finales de 1963, conoció al compositor experimental Herbert Deutsch, quien en su búsqueda por sonidos electrónicos nuevos, inspiró a Moog a crear su primer sintetizador, el Moog Modular Synthesizer. Este aparato cambió la música para siempre cuando gracias al compositor Wendy Carlos se popularizó a finales de los años sesenta. Sin este invento no existiría nada de la música pop y electrónica de los años setenta en adelante.

3 Tony Iommi, el padre del metal

El caso de Tony Iommi, mítico guitarrista de Black Sabbath es uno de esos raros casos en que un músico en un momento concreto cambió el sólo la historia de la música. Por culpa de un accidente en una fábrica perdió las yemas de dos dedos de su mano derecha pero él no se rindió y siguió tocando la guitarra. Creó unas prótesis de goma, similares a unos dedales, colocadas en la punta de sus dedos y bajó la afinación de su guitarra para que las cuerdas estuvieran un poco más flojas y pudiera tocar con las prótesis sin problemas. Así nació el característico sonido de Black Sabbath que han copiado posteriormente infinitos grupos desde Metallica a Green Day.

4 Larry Graham y el bajo funk

Larry Graham fue el bajista de uno de los grupos más importantes de la historia del funk y la psicodelia, Sly and The Family Stone. Una de las señas de identidad de su música era la forma particular que tenía de tocar el bajo conocida como “slapping”, un estilo que han copiado todos después desde Bootsy Collins hasta Flea de los Red Hot Chilli Peppers. Larry Graham se inventó este estilo estando de gira con su madre siendo un adolescente, había conciertos en los que no tenían batería y para suplirlo él imitaba los sonidos del bombo y la caja con el bajo.

5 Queen y los videos musicales

Hoy en día no se entiende la música sin los videoclips, mucha de la música la consumismos a través de video y es la mejor forma que tiene un artista de darse a conocer. El primer vídeo musical propiamente dicho de la historia es Bohemian Rhapsody de Queen, en 1975. Aunque anteriormente Elvis y The Beatles ya habían unido música e imagen, se considera pionero al utilizar efectos especiales y tener una vocación puramente comercial, y no promocional.

6 El sonido IMMEX

El sonido IMMEX, creado por Coca-Cola junto a Sony Music Este estándar puede reproducirse sin necesidad de hardware adicional —la holofonía sí lo necesita—, incluso escuchando la pista desde Internet, gracias a las técnicas de postproducción. La grabación se realiza con un micro en forma de cabeza a tamaño real, desde el que se registran los sonidos. Este micro tiene la capacidad de detectar el lugar y a la distancia a la que se producen, respetando estos parámetros en su reproducción.

El sistema “Coca-Cola IMMEX” genera la sensación de estar viviendo una escena o situación con un grado de realismo impresionante, añadiendo una cuarta dimensión: la experiencia inmersiva. Suma a esto unas gafas de realidad virtual y habrás alcanzado la cota máxima de realismo.

Si los discos de cera eran apenas un hálito, un recuerdo de la grabación pretérita, mientras que el vinilo lograba transmitir el color del instrumento, el sistema IMMEX te dice dónde se encuentra cada músico con respecto a la grabación, haciéndote sentir en el local de ensayo o la sala de conciertos, en el núcleo mismo de la música.