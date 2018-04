Las cinco noticias más importantes de este lunes 23 de abril

Al menos nueve muertos y 16 heridos tras ser arrollados por una furgoneta en Toronto

Una persona ha sido detenida tras atropellar a una multitud en una de las calles principales de Toronto. Nueve personas han perdido la vida y 16 están heridas, de las cuales dos están en condición crítica y otras dos se encuentran graves.

Fiscalía denuncia a nueve profesores por humillar a hijos de guardias civiles por el 1-O

La denuncia acusa a los nueve profesores de lesionar la dignidad de las personas por motivos de discriminación por nacionalidad y a cinco de ellos también por un delito de injurias graves contra los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Un acto el 4 de mayo en la localidad vasco francesa de Cambo-les-Bains precederá al de la disolución de ETA

Has sido el llamado Grupo Internacional de Contacto y las organizaciones civiles Bake Bidea y el Foro Social Permanente los encargados de dar esa nueva información sobre lo que han calificado como un "acto internacional" que será "primordial" para avanzar en la "paz definitiva" en Euskadi.

Podemos no sancionará a Bescansa y deja en su mano abandonar el escaño, lo que ella descarta: "Sería un disparate"

Pablo Echenique ha afirmado que la formación no sancionará a Carolina Bescansa y ha considerado que depende de ella su continuidad en el escaño que ocupa en el Congreso. Ella ya ha respondido: "Ni se me pasa por la cabeza porque no hay ningún motivo para eso".

Sergio Ramírez recibe el Premio Cervantes de manos de Felipe VI

Los Reyes hacen entrega este lunes del Premio Cervantes al escritor Sergio Ramírez. El autor nicaragüense recibe el más alto galardón de las letras españolas por el reflejo de la vida cotidiana en sus obras. Los Reyes presidirán este acto en la Universidad de Alcalá de Henares, ante numerosos representantes de la vida política y cultural.