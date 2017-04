Hamilton gana en China por delante de Vettel con Sainz séptimo y Alonso fuera de carrera

Lewis Hamilton ha marcado su territorio en China. Después de caer derrotado ante Vettel en Australia, el tricampeón del mundo ha vuelto a la senda de la victoria en Shanghái tras una carrera complicada que tan pronto se le puso en contra como de cara. Mercedes se llevó el duelo ante Ferrari por el triunfo pero Bottas, nervioso, perdió ante Raikkonen. Verstappen, inmenso, terminó tercero a pesar de que salió 17º. Sainz, igual de inmenso, acabó séptimo, y Alonso rozó el milagro con su de momento maltrecho McLaren-Honda.

Comienzo caótico el vivido en Shanghái. Comienzo en el que las dudas rondaban las cabezas de los pilotos y los estrategas, y en el que Carlos Sainz pareció tomar ventaja. Hizo lo correcto, montar gomas superblandas por las intermedias del resto, pero el Virtual Safety Car de Stroll y sobre todo el Safety Car que apareció en un nuevo accidente de Giovinazzi igualaron las tornas entre todos en la quinta vuelta. E hicieron que Hamilton recuperara el terreno perdido.

Porque Mercedes, mientras todos se quitaron de encima las gomas de lluvia, no hizo parar a ninguno de sus pilotos en el Virtual Safety Car. La segunda oportunidad, con el Safety, le permitió mantener su liderato y hacer lo que a él más le gusta: controlar la carrera. La controló totalmente. Primero ante Ricciardo, luego ante un impresionante Verstappen que salía 17º y acabaó en el podio protagonizando los mejores adelantamientos de la carrera. Y para terminar, ante un Vettel al que mantuvo siempre a raya.

Cuando Seb pensaba que era más rápido, de repente Hamilton recuperaba el tiempo perdido. Y cuando se escuchaba cómo Lewis se quejaba del estado de sus neumáticos, de repente hacía vuelta rápida de carrera. Respeto en el tricampeón por el alemán, y respeto en Mercedes por un equipo Ferrari al que ven como rival en una fiesta a la que se puede sumar Red Bull, que en China ha vuelto a mostrar su mejor versión.

Sainz, espectáculo en China

Como Carlos Sainz, que ha hecho un trabajo sublime en Shanghái. Primero por ser el más listo y elegir el neumático correcto. Y segundo por ritmo. Por experiencia a pesar de su juventud y por saber cómo estaba una trazada y una pista que no entendieron otros como Massa. El madrileño de Toro Rosso fue, como se suele decir, el primero del resto. El primero tras los Mercedes, los Ferrari y los Red Bull. Séptimo puesto final para él, uno que sabe a gloria.

Uno que hace al automovilismo español mirar con optimismo al futuro. Y al presente también, si es que Honda hace un motor como es debido y McLaren soluciona esos problemas que está teniendo. Porque a pesar de que se preveía tragedia, Fernando Alonso rodó durante toda la carrera en zona de puntos... hasta que abandonó. "El más rápido en curva soy yo", llegó a decir por radio, pero no bastó para mantener a raya a los más poderosos. Ni para terminar la carrera. Dos pruebas, dos abandonos. Y Vandoorne tampoco terminó en China.

Les queda mucho trabajo, pero el previsible desastre no hubiera sido así de no ser por su retirada. Pérez fue incapaz de adelantar a Fernando, y Bottas lo logró tras varios intentos. Sainz, en la lucha española en Shanghái, lo consiguió no sin dificultades. Y recordemos que la recta de China es la más larga del Mundial, algo que a Honda no le gusta en absoluto.

Baréin, próxima parada

No tendrán tiempo para demasiadas mejoras ni novedades, pues Baréin está ya a la vuelta de la esquina. Hamilton y Vettel prometen dar batalla desde el comienzo hasta el final del campeonato, y de momento llegan a la tercera a prueba empatados a puntos. No parece que este 2017 vaya a ser el paseo anual al que nos acostumbraba Mercedes años atrás.