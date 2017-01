Iñigo Errejón: "Si podemos vamos a evitar que Rajoy sea presidente"

ENTREVISTA EN ONDA CERO

Íñigo Errejón ha manifestado en una entrevista en Onda Cero que desde Podemos intentarán que Mariano Rajoy no sea investido presidente del Gobierno ya que "aunque representan a muchos españoles, hay una tendencia de cambio que cada vez que se abren las urnas, crece, y nos obliga a adoptar reformas que van más allá de que partido esté". Además, se muestra reacio a la repetición de los comicios. "No deberían repetirse las elecciones, aunque a nosotros no nos vendrían mal".