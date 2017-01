El diálogo sustituye al bipartidismo como palabra clave del nuevo mapa político

LA ESTABILIDAD DEPENDE DE LOS PACTOS

Ante un Parlamento completamente fragmentado, la necesidad de llegar a acuerdos será fundamental para no verse abocados a una repetición de los comicios. Tras conocer los resultados definitivos, tanto Pedro Sánchez como Albert Rivera reconocieron que debe ser la fuerza más votada quien intente formar gobierno. El líder de Ciudadanos mantuvo su disposición a no bloquear una legislatura del PP pero el PSOE ya ha anunciado que votará 'no' a la investidura de Rajoy.