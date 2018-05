Cressida Bonas, ex del príncipe Harry, revela qué fue lo peor de acudir a su boda con Meghan Markle

Si hubo un detalle que especialmente llamó la atención durante la reciente boda de Meghan Markle y el príncipe Harry fue que Harry contase entre sus invitados con dos de sus exnovias, Chelsy Davy y Cressida Bonas.

Apenas una semana después, la actriz Cressida Bonas ha confesado qué fue lo peor de tener que asistir a este enlace real a través de su post semanal en The Spectactor.

En el primer post que Cressida ha escrito tras la boda, la ex del príncipe confiesa los problemas que tuvo para acudir a la ceremonia de acuerdo al dress code que se exige en las bodas británicas con los sombreros y tocados: "Los amigos se empiezan a casar por lo que empieza el dilema de los looks de boda británica: sombreros. ¿Por qué me parecen tan difíciles? Difíciles de llevar, difíciles de ver y extremadamente complicados para el pobre que se siente detrás de ti".