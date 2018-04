La increíble actuación de Beyoncé en Coachella 2018 de la que todos hablan

Beyoncé tuvo que cancelar el año pasado su actuación en Coachella por su embarazo, pero este año ha vuelto como cabeza de cartel con un espectáculo inigualable del que todo el mundo sigue hablando y es que el hashtag #Beychella llegó a hacerse viral.

La cantante apareció sobre el escenario como una reina egipcia con una capa de Balmain interpretando temazos como ‘Crazy in Love, ‘Freedom’, ‘Formation’ o ‘Sorry’. Después llegó la primera de las sorpresas: su marido Jay Z, con el que celebró sus diez años de matrimonio con el tema ‘Dejà Vu’.

A continuación, aparecieron Kelly Rowland y Michelle Williams, con las que formaba ‘Destiny’s Child’ al principio de su carrera y lo dieron todo con algunos de los temas míticos del grupo como ‘Lose My Breath’, ‘Say my Name’y ‘Soldier’. Y la última aparición de la noche fue su hermana Solange Knowles, con la que cantó y bailó ‘Get Me Bodied’.

Beyoncé junto a su hermana, Solange Knowles | Gtres

Para rematar la ‘faena’, Beyoncé hizo bailar a todo el mundo al ritmo de ‘Single Ladies’ y ‘Love on top’. En definitiva, 26 canciones y dos horas de espectáculo que dejaron al público totalmente enamorado de la diva del pop.