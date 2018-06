El accidente que sufrió Millie Bobby Brown y por el que no pudo acudir a los MTV Movie & Music Awards

A pesar de no haber podido acudir, Millie Bobby Brown, la actriz de 'Stranger Things', se convirtió en la auténtica protagonista de los MTV Movie & Music Awards.

Después de abandonar su cuenta de Twitter tras ser víctima de un bulo que se hizo viral, la intérprete ha protagonizado un vídeo durante la entrega de premios donde ha mostrado su oposición contra el bullying y los haters.

Y aunque a la actriz le hubiese encantado dar este discurso en directo, Millie sufrió un accidente tiempo antes de la gala que le impidió acudir.

"Hola, chicos. Bueno, un nuevo logro en mi vida. Nunca me he roto un hueso hasta ahora. Me he roto la rótula", explicaba Millie a través de un vídeo que publicó en su cuenta de Instagram.