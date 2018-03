Feliciano López y sus confesiones más íntimas

Feliciano López es uno de los personajes que siempre están en el punto de mira de los medios de comunicación, especialmente después de su separación de Alba Carrillo que está siendo un proceso largo y muy duro celebrado en los juzgados.

Ahora el tenista ha decidido sacar su lado más íntimo en una entrevista en exclusiva concedida a Vanity Fair. Parecía que después de su relación fallida con Alba el tenista no querría saber nada sobre relaciones para ahorrarse quebraderos de cabeza, sin embargo, ha vuelto a recuperar la ilusión al lado de la joven Sandra Gago con quien ya le hemos visto en algunas ocasiones. Además, el deportista confiesa que jamás había perdido la ilusión en el amor.

"Lo he visto en mi casa. A veces le digo a mi madre: 'No sé cómo has aguantado a papá tantos años'. Pero de eso se trata, de luchar por un bien común. Cuando los veo, vuelvo a creer en el amor y el matrimonio. En la vida hay que ser paciente. Los tenistas somos testarudos y constantes, no tiro la toalla", confesaba.

También ha hablado sobre un duro bache que ha tenido que superar en el 2017 y no se trata de un problema sentimental ni laboral, sino a la muerte de un amigo suyo.

En cuanto a la situación tan dramática que está viviendo su colega Arantxa Sánchez Vicario ha querido señalar que es una pena que se encuentren en esa situación porque han hecho mucho por el deporte español y su imagen no debería verse manchada de esa manera.

Además ha empezado a hacer planes para su retirada del tenis, algo que no tardará mucho en llegar. Feliciano asegura que es un hombre muy casero y que le gustan mucho los niños. "Soy muy familiar, me encantan los niños. Es en lo que más pienso. Cuando me retire, podré dedicar mi tiempo a formar una familia. Quiero tener hijos y vivir un tiempo fuera del país", decía durante la entrevista.