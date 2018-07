Javier Cifrián: "En El Caño va a haber problemas"

Regresa a Antena 3 la serie más musical de la televisión, pero antes de ver los nuevos capítulos hemos querido hablar con el elenco que la protagoniza y nos han adelantado las sorpresas que podremos ver a partir del 2 de septiembre.

Javier Cifrián interpreta a Mariano, un exjugador del Rayo Vallecano y propietario de 'El Caño', el bar del barrio. Sus ocurrencias y su carácter hacen que Mariano se meta en líos constantemente.

En la segunda temporada, Mariano tendrá que lidiar con dos bebés en casa, los que su hijo Jeco tuvo con María José. Sin embargo, Javier Cifrián cuenta que Mariano estará encantado de ser abuelo, "incluso les canta el himno del Rayo" nos cuenta el actor.

Javier Cifrián es un gran actor pero desde luego, confiesa que no es un gran cantante: "Eso se lo dejo para quien sepa cantar". Así que parece que Mariano no nos deleitará con ninguna actuación musical. Sin embargo, Cifrián está encantado con su personaje: "Es un hombre con unos valores muy sólidos, muy familiar" aunque eso no le librará de meterse en problemas.