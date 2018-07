Rizos sueña con la pedida de matrimonio de Maca

A mí lo que me hubiera gustado es que Maca me hubiera pedido casarme, así a lo loco desde lo alto de la galería. Le habría dicho que sí, que claro que sí. Me habría puesto a llorar como una niña y nos habríamos casado en la capilla de la cárcel.