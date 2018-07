Migue Amoedo: "Trazamos las señas de identidad que tenía que tener 'Vis a Vis'"

'VIS A VIS:TERCER GRADO'

Migue Amoedo, director de fotografía de 'Vis a Vis', nos habla sobre las claves para entender el formidable aspecto visual de la serie, basado principalmente en dos aspectos: el departamente de cámaras y el de iluminación. Las representaciones más mínimas, los inicios del espacio de rodaje, las similitudes con 'Orange is the New Black' y mucho más en esta entrevista.