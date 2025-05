Bahar consuela a Uras con una lección de vida: “No dejes de ser tú para que otro sea feliz”

Uras ha subido a la azotea del hospital buscando algo de claridad, pero no ha encontrado respuestas.Bloqueado por dentro, roto por la culpa y la presión, ha reconocido lo que más le duele: “No sé qué hacer, me siento perdido”. Y, como solo una madre puede hacerlo, Bahar ha cambiado el foco. Le ha dicho que quizá no está tan perdido como cree: “Estás empezando a encontrarte”.

Uras, llorando, ha confesado que siempre dijo que sí a todo por miedo a fallar, por querer que todo saliera bien. “Y al final, todo ha explotado. No me reconozco”. Bahar, en ese momento, ha sido clara: “Sigues siendo el hombre maravilloso del que Seren se enamoró. Has tropezado, ¿y qué? Sigue caminando. Seren estará contigo… y tú con ella”.

Orgullosa de su hijo, le ha recordado que el amor también necesita espacio para respirar y que las decisiones de pareja no se toman por separado. “Seren no quiere que nadie decida por los dos. Y yo he sido como tú, hijo… No renuncies a ti para hacer feliz a otra persona”, le ha dicho.

Luego, se han abrazado con emoción. Sin duda, Bahar está muy orgullosa de su hijo. ¿Es esta la charla que necesitaba Uras para despejar sus dudas? ¡Lo descubriremos en el próximo capítulo de Renacer!