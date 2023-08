Tamara se desahoga con Violeta sobre su relación con sus padres: “Yo no les bastaba”

La hermana de Tamara había trabajado unos días en la redacción para pasar más tiempo con ella. La amiga de Violeta, por una vez, dejó su lado borde y seco a un lado y se emocionó con lo que le había dicho su hermana pequeña. Al pasar tan poco tiempo en casa, la echaba en falta.

Hace unas horas han apuñalado a su padre, aunque se encuentra estable en el hospital. Tamara no para de darle vueltas a la relación que tiene con su familia y a la cantidad de mentiras que les cuenta para no pasar tiempo en casa. Al verla mal, Violeta no puede evitar acercarse a ella para que le cuente qué le pasa.

Tamara le confiesa que muchas veces ha escapado de su casa por sentir que no había sitio para ella: “No tengo ni un solo recuerdo con mis padres en el que no haiga nadie más”. Ella no entiende porque su casa se llenaba de extraños cuando ella no recibía la atención que requería.

“Yo no les bastaba”, le lamenta Tamara. Para ella, lo más fácil fue mentirles y irse a un estudio ella sólo. Violeta le aconseja que hable con ellos, pero la fotógrafa no cree que eso vaya a solucionar nada.