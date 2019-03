Velvet C.12 - Cristina a Alberto: ¿Te casaste conmigo por el dinero de mi padre?

Intentando salvar el matrimonio de Enrique, Cristina ha descubierto que el suyo es una farsa. La hija de los Otegui no aguanta más y tiene una sincera y dura conversación con Alberto: "He estado intentando recordar cuando fue la última vez que me dijiste te quiero. No me ha costado averiguarlo; nunca.". Alberto responde con su silencio, cabizbajo lo único que se atreve a decir es que también aposto por el matrimonio: "Nunca quise hacerte daño". Cristina le muestra el anillo de casados, algo que les debería unir hasta el matrimonio... o no.

Publicidad