"Vamos a ser felices pero no juntos"

AVANCE CAPÍTULO 8 TEMPORADA 3 | DÍA Y NOCHE

Después de la tensión vivida en el capítulo anterior, Ana vuelve a las galerías. A su llegada, se encuentra con todos los trabajadores preocupados por saber dónde estaba y si le había pasado algo. La diseñadora, con el corazón roto, no duda en dejarle claro a Alberto que serán felices pero no juntos. Con Ana o sin Ana, el director de las galerías quiere separarse de Cristina sin saber que ella está embarazada aunque no sea de él. ¿Lo conseguirá? No te pierdas la semana que viene un nuevo capítulo de #Velvet, el jueves a las 22:30 horas en Antena 3.