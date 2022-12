"Te quiero, estoy loco por ti y quiero pasar el resto de mi vida contigo"

Mateo no sabe cómo hablar con Clara, ella no soporta otro desplante más de él y le corta constantemente. Mateo la persigue por todas las galerías hasta que consigue decirle, más bien gritarle, todo lo que lleva tanto tiempo reprimiendo:

"Perdóname estoy pasando por el peor momento de mi vida. He perdido a mi mejor amigo. No sé cuál va a ser mi lugar en estas galerías, lo único que se es que no quiero perder a la mujer de mi vida por mis miedos.

Clara Montesinos, ¿Quieres casarte conmigo y ser feliz a mi lado el resto de nuestra vida?"