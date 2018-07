Doña Blanca es la responsable de un equipo de costureras que tiene que funcionar a la perfección. No tolera despistes, no perdona errores. Es inflexible y brusca en el trato porque siempre ha creído que la sequedad es la mejor forma de que sus empleadas no se tomen excesivas confianzas ni se relajen en el ejercicio de su labor.

Blanca hizo un sacrificio importante por las galerías: dejó a su hija Carmen a cargo de su abuela cuando sólo era una niña por no desatender su trabajo.