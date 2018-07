Duelo de egos entre Raúl y Humberto

Raúl de la Riva se ha sentido ofendido por los desprecios de Humberto Santamaría a su colección. Patricia y Enrique intentan hacerle ver que el hombre del momento debe vestir de Velvet para relanzar la colección. Raúl acepta pero con una condición:"No voy a aguantar ni un solo desplante más yo también soy una estrella y no pido el dobe porque yo no trabajo por dinero"