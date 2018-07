Clara y Mateo, un manojo de nervios incontrolados ante su reencuentro

CAPÍTULO 03 | Cuéntame tu secreto

Mateo vuelve a Velvet y tan sólo pensar en Clara y todos los recuerdos que dejó hace cinco años no le han dejado dormir. Pero no es el único, Clara se ha arreglado más de lo normal para recibir a su ex, al que no sabe si odia o ama. Sus miradas vuelven a reencontrarse y a enfrentarse.