Ana pide perdón a Alberto: “¿Podrás darme una oportunidad? Te amo”

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 10 | NO DIGAS ADIÓS

La noticia de la revista ha dejado a todos soprendidos y a Ana muy confusa. Cuando se decide hablar con Alberto sobre el tema se da cuenta de que la relación entre ambos se ha enfriado. Ana no puede soportar sentirse una extraña con Alberto y le escribe una carta pidiéndole perdón: "Cuando te tengo delante no me salen las palabras, te parecerá increíble después de lo mucho que hemos compartido. Me equivoqué Alberto. ¿Podrás perdonarme y concederme una última oportunidad? Te Amo . Ana"