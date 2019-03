Alberto se llena de ira al conocer la mentira de Cristina: “¡Me das asco!”

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 9 TEMP.3 | 'UN GOLPE PERFECTO'

Cuando el médico le permite a Alberto ver a Cristina, él no duda ni un momento en confesarle que ya sabe que el hijo que está esperando no es suyo. Cristina trata de seguir ocultando la mentira y se cubre confesándole que todo lo que hizo fue por él, para no perderle. Los dos se llenan de reproches y se confiesan mutuamente que ojalá nunca se hubiesen conocido.