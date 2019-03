Pasamos un día en 'Porrillos' en la grabación de la boda de Pedro y Rita

MAKING OF CAPÍTULO 13 DE 'VELVET'

Llegó el gran día para Pedro y Rita, en realidad para todos los personajes de 'Velvet' y los espectadores que no podíamos esperar más para ver el gran momento del 'Sí quiero'. Capítulo que fue seguido por más de 4,6 millones de personas, el capítulo hizo récord histórico y no fue para menos. Nosotros no quisimos perdernos la grabación de este gran día y nos desplazamos a 'Porrillos' que en realidad es Colmenar de Oreja (Madrid). Citaron a los actores a las cinco de la mañana y acabaron tarde, muy tarde... A dos días de finalizar el rodaje de la segunda temporada los actores estaban cansados pero emocionados con lo que les estaba sucediendo a sus personajes. ¡Vive este gran momento tras las cámaras con este making of en exclusiva!