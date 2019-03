La invitación de boda de Alberto y Cristina y una nueva carta de Alberto narrada por Miguel Ángel

Avance de la séptima carta de Alberto a Ana desde Londres, narrada por Miguel Ángel Silvestre:

Londres, 25 de abril de 1952

Querida Ana,

Han pasado dos meses desde mi última carta. No es que no haya querido escribirte durante este tiempo… es que no podía. Desde que me trajeron aquí a Londres he estado ahorrando. Ahorrando para escaparme de aquí, para viajar a París, para ir a buscarte…

Todos estos meses he estado sin ir al cine los domingos, sin fumar, guardando en una caja todo el dinero que mi padre me enviaba para mis gastos. Hasta había empeñado los regalos que Gloria me había hecho estas Navidades.

Escucha la carta íntegra en Velvet 360 , busca en la maleta de la habitación de Ana y Rita...