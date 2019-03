Las fotos del detective privado, el conjunto de ropa interior que Francisco regala a Luisa y nueva carta de Alberto a Ana

Londres, 10 de Enero de 1952

Hace un mes creía que ahora mismo estaríamos tú y yo lejos de todo. Juntos. Que este año sería el nuestro. Pero no viniste. Estuve esperando más de cuatro horas y no apareciste.

Para colmo mi familia descubrió que me había escapado y al volver, tuve un enfrentamiento con mi padre. Él me decía que si no habías acudido significaba que me habías olvidado, que lo asumiera. Pero no le creí. Estaba furioso porque no habías venido y me dolió tanto lo que dijo que tuve que desquitarme. Le di donde más le dolía. Le dije que ojalá él se hubiera muerto él y no mi madre… Nunca antes me había pegado. Yo… no debí decir algo así pero no me he disculpado. Tampoco él lo ha hecho.

