CONCURSO CERRADO

¿Quieres sentirte como una verdadera chica Velvet con las joyas de la serie? Las actrices las lucen en la ficción y ahora tú puedes vestirlas para tus momentos más importantes. Ya tenemos a los ganadores del concurso de joyas 'Velvet', ¡descubre si has sido tú el ganador de uno de los modelos! Si no eres ganador no te preocupes puedes hacerte con toda la Colección de Joyas Velvet.