Carlos a Ana: "Siempre es él, antes que nada. Antes que yo"

AVANCE CAPÍTULO 11 | 'EL DÍA DE LOS ENAMORADOS'

El día de los enamorados llega a las Galerías Velvet aunque, para algunos, no es el día más romántico. Isabel ha sufrido un desmayo que hace pensar en lo peor, pero Alberto está dispuesto a todo para no perder a su madre de nuevo. Por otro lado, Ana y Carlos no pasan por sus mejores momentos... el piloto sabe que su chica no está todo lo convencida que debiera.