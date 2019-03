Ana no levanta cabeza tras el desplante del público en el desfile de Phillipe Ray

Sinopsis Capítulo 9 Temporada 3 | Golpe de efecto

Ana ha sido humillada públicamente y decide olvidarse de ser diseñadora para regresar a su puesto de modista. Pero Alberto no está dispuesto a permitir que Ana abandone su sueño y busca a Enzo Cafiero para proponerle un negocio que puede salvar la carrera de ella. Pero para conseguirlo, Alberto tendrá que hacer algo que cambiará el futuro de las galerías para siempre...

Cristina ha acabado con Ana pero no tiene mucho tiempo para celebrar. Una discusión con Alberto pondrá en peligro no solo su embarazo, sino también su mentira. ¿descubrirá Alberto que el hijo que espera no es suyo?

Por otro lado, un asunto familiar obliga a Clara a viajar al pueblo y Mateo se reúne con Michelle, su primer amor. Aunque su intención es ayudarle a Alberto para que ella publique su historia de amor con Ana, es evidente que aquella mujer todavía lo pone a temblar. Y que las heridas del pasado todavía están abiertas.

Patricia prepara su boda con Valentín y así garantizar su futuro. Pero para lograrlo tiene que lidiar con su conservadora y sobreprotectora suegra, Carmen. Agobiada por tanta presión, Patricia se desahoga en brazos de Jonás. No sabe que ese error está a punto de poner su boda patas arriba.