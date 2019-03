Alberto, a punto de conseguir la anulación de su matrimonio con Cristina

AVANCE CAPÍTULO 8 TEMPORADA 3 | DÍA Y NOCHE

Ana ha vuelto a las galerías con las ideas más claras que nunca: no quiere saber nada de Alberto. Sin embargo, el director de las galerías quiere separarse de Cristina sin saber que ella está embarazada aunque no sea de él. No te pierdas la semana que viene un nuevo capítulo de #Velvet, el jueves a las 22:30 horas en Antena 3.