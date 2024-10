Halis estalla contra Ferit tras descubrir su mentira y lo humilla frente a todos: “¡Eres un sinvergüenza!”

Durante la cena, la conversación entre los Korhan ha girado en torno al estado de salud de Asuman ya que se encuentra en el hospital.

La atmósfera se ha cargado de tensión, y Halis, muy enfadado, le ha preguntado por su salud. El patriarca de la familia, en una visita a su amigo, se ha enterado de que su nieto no había ido a trabajar porque, según había dicho, estaba enfermo. “¿Pensaste que no me enteraría?”, le ha reprochado con desdén.

Cuando Ferit ha intentado justificarse diciendo que se ha tomado un día libre, Halis ha golpeado la mesa con furia, llamándolo sinvergüenza y acusándolo de hacerle mentir. “Te he puesto a trabajar para que seas responsable, y cuando te conviene, no apareces. No quiero verte más”, le ha dicho, echándolo de la cena con una crueldad implacable.

Humillado, Ferit se ha levantado de la mesa llorando, incapaz de soportar la presión. La tía Ifakat, al ver la situación, ha aconsejado a Seyran que acompañe a su esposo.

La cena, que había comenzado tranquila, ha terminado en una amarga pelea. Orhan ha recibido una fuerte reprimenda de su padre, que le ha reprochado su actitud con su hijo.