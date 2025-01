El golpe bajo de Ferit a Seyran para frenar sus sueños: “Si no fueras una Korhan, no te mirarían a la cara”

A Seyran le ha surgido la maravillosa oportunidad de realizar un proyecto con uno de los mejores diseñadores del momento. Además, todo el dinero recaudado será destinado a una buena causa, lo que tiene llena de ilusión a la joven.

El problema es que Seyran no puede aceptar el proyecto sin el permiso de su marido, y Ferit está completamente en contra. El joven teme que, si se lo permite, Seyran cambie y adopte actitudes que puedan poner en peligro su relación.

Ambos han protagonizado una intensa discusión tras compartir una comida con la familia. Por un lado, Kazim le ha dado su permiso a Seyran, pero la familia Korhan no está de acuerdo.

Seyran le ha exigido a Ferit que le dé una buena razón por la cual no quiere que continúe con el proyecto, a lo que él ha respondido: “No quiero. No quiero que mi esposa esté expuesta, no quiero que mi esposa vaya a reuniones con un desconocido”.

Ferit se siente inseguro al ver que su mujer es capaz de ser independiente sin la necesidad de su dinero ni de su familia. Por su parte, ha propuesto donar dinero a las niñas que se beneficiarán del proyecto, pero Seyran le ha respondido que, aunque le parece bien, sigue queriendo participar en el proyecto.

La negativa de Ferit ha sido rotunda, y ha sacado su lado más oscuro. Mirándola fijamente a los ojos, le ha dicho unas palabras devastadoras: “Si no fueras de la familia Korhan, nadie te habría mirado”.

¿Podrá Seyran convencerle y seguir adelante con esta oportunidad que tanto significa para ella?