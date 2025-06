“Déjame intentarlo a mi manera”: Nükhet promete a Halis unir de nuevo a los Korhan

Nükhet ha entrado en la habitación de Halis tras la pelea que tuvo con Ferit para tomar cartas en el asunto y, de una vez, poner fin a estos problemas. Le ha dicho que hay una frase muy bonita en Anatolia: “alivia el dolor con miel”. Y le ha dejado claro que los mayores son quienes deben dar ejemplo, que hay que calmar el dolor con amor.

Halis ha escuchado en silencio. Ha confesado que intentó hacer todo por el bien de su familia, pero que siente que no ha servido de nada. “Todo lo que hago es en vano”, ha dicho con tristeza.

Nükhet le ha respondido que puede hacerlo mejor y ha prometido solucionar este problema familiar. A pesar de que Halis le ha recordado que está enferma, ella ha dejado claro que no se rinde ante nada: “He pasado por cosas mucho peores. Que mi delicadeza no te engañe”. Le ha pedido que no interfiera y que le deje a ella intentar arreglar las cosas a su manera.

Y antes de irse, le ha recordado una lección que aprendió de su madre: que, al final, todos estamos solos en esta vida. Pero eso no significa rendirse… sino seguir adelante, con más fuerza todavía.