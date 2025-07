“Ya no siento lo mismo por ti”: la dura razón por la que Amanda decidió romper su relación con Álvaro

Álvaro está hundido desde que Amanda rompió con él. Su falta de apoyo en su proyecto de empresa, muy importante para ella, fue la gota que colmó el vaso, y Amanda cortó por lo sano la relación.

Amanda se encuentra a Álvaro trabajando y le pregunta qué tal está. Él no se anda con rodeos y tira de ironía: “Estoy feliz de que me hayas dejado”. Amanda le pide que no se comporte así, pero Álvaro está dolido, y vuelva su rabia contra ella.

“¿Qué quieres que haga?, ¿que finja no me importa que me hayas dejado por otro?”, le pregunta Álvaro, refiriéndose a César, a lo que Amanda niega en rotundo. Entonces, él le pide explicaciones: “¿Por qué me has dejado?”.

Amanda ha sido lo más sincera posible y ha dejado sus sentimientos al descubierto, dolorosos para ambos: “Porque ya no te quiero”, le dice. Estas palabras caen como una losa sobre Álvaro, se queda en shock.

No sabe qué ha pasado ni cómo, pero su amor por Álvaro se ha esfumado: “Ya no siento lo mismo por ti”, continúa Amanda, dejando completamente en silencio al abogado.

Álvaro no lo soporta más y, aguantándose las lágrimas delante de ella, se levanta y se va, dejando a Amanda sola en el despacho.