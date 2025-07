Ferit estalla contra Suna por querer casarse con Kaya: “¿Cuándo te has olvidado de Abidin?”

Ferit no ha podido callarse más. Cuando ha escuchado que Kaya quería casarse con Suna, ha estallado. “¿Qué? ¿Suna? ¿Tú? ¿Lo dices en serio?”, le ha gritado.

Kaya ha intentado mantenerse tranquilo ante los gritos de su primo, pero Ferit ha perdido los nervios. Ha empezado a dar órdenes y Suna, como pocas veces, no se ha callado. “¿No estás cansado de pasarte el día regañando a todo el mundo? ¿De gritar? ¿De creerte el centro de todo?”, le ha echado en cara.

Seyran tampoco ha dado crédito a lo que estaba ocurriendo. Se ha quedado en silencio, preguntándose qué ha pasado con el amor de Suna por Abidin. En ese momento, ha mirado a su hermana con decepción, como si ya no la reconociera. “Hermana… estás hablando de matrimonio. ¿De verdad esperas que lo aceptemos así?”, le ha preguntado.

Pero Suna no ha reculado. Y entonces, Ferit ha explotado del todo: “¡Estoy enfadado! ¡Sí! Pero no porque no sea el centro… ¡sino porque no puedo soportar el daño que le has hecho a Abidin! ¿Cuándo te has olvidado de él, Suna? ¿Cuándo has decidido casarte con este?”

Sus palabras han dolido. Sobre todo cuando Ferit le ha dicho a su cuñada que es mala persona. “¿Sabes qué? Dios ha sido bueno con Abidin… porque lo ha protegido de ti”.

Y se ha ido, destrozado. Mientras Suna, por dentro, ya no sabía si quería casarse o desaparecer.