¡Cara a cara! Ifakat intenta someter a Seyran, pero recibe una respuesta que no esperaba

Sultan ha llegado a la habitación de Seyran para informarle que Ifakat quiere hablar con ella. Sin perder tiempo, ha decidido acudir a la habitación con la tía de Ferit. Al llegar, le ha dejado claro que no quiere tener contacto con Sultan más allá de lo preciso. "No me gusta, no me cae bien", ha dicho sin rodeos.

Ifakat, al escucharla, le ha preguntado de manera directa: "¿Ha sido irrespetuosa contigo?" Seyran, sin querer entrar en detalles, ha preferido no responder y ha guardado silencio.

La tía de Ferit le ha pedido que se sentara y, muy seria, le ha dicho: "No vas a aceptar la oferta". Seyran le ha respondido que el único que puede opinar sobre su vida es Ferit. "Es algo que solo me concierne a mí", ha dejado claro.

Cuando Ifakat ha preguntado por Ferit, le ha soltado un comentario sarcástico: "¿Dónde está? Qué bonito, no sabes. Halis estuvo a punto de morir porque no supiste cuidar a tu esposo”.

Seyran, intentando controlarse, le ha dicho que, si tiene algo que hablar con Halis, lo hará, pero Ifakat ha insistido, diciendo: "No puedes hablar con Halis cuando te dé la gana. Esta casa tiene unas reglas que debes cumplir, y las vas a cumplir".

Tras esas palabras, Seyran ha decidido marcharse, sabiendo que no había nada más que hacer allí y teniendo claro que ni Ifakat ni nadie puede meterse en su vida.