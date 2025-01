¡Gritos, celos y más reproches! Ferit y Seyran pierden el control esta noche en Una nueva vida

Al llegar al restaurante, Ferit pierde los nervios y decide poner fin a la velada. “Se acabó la conversación y la cena también. Levantaos”, le ordena a Seyran y Suna.

Avergonzada por el escándalo, Seyran se disculpa con Efe y Defne antes de marcharse del lugar junto a su hermana Suna. Pero lo peor está por llegar. En la calle, lejos de las miradas ajenas, Ferit y Seyran estallan en una discusión muy fuerte.

“En una semana has cambiado completamente. Ya no eres la misma”, le reprocha Ferit a su mujer lleno de celos. "Te has acostumbrado a salir de casa sin mí, a maquillarte y a ponerte ropa buena. Por eso no paso. Este es mi mundo, no el tuyo", dice, dejando claro que no está dispuesto a aceptar los cambios que ve en ella.

Pero Seyran, lejos de amedrentarse, le planta cara sin titubeos. “Me da igual lo que digas. Yo decido lo que hago con mi vida”, le responde, marcando un antes y un después en su relación. La Seyran sumisa que Ferit conocía ha quedado atrás, y ahora está dispuesta a luchar por su libertad y sus decisiones.

La tensión sube aún más cuando Suna interviene en defensa de su hermana. “No somos mujeres objeto”, le grita a Ferit. Pero la situación se vuelve aún más violenta cuando Abidin, intentando controlar la situación, le aprieta el brazo a Suna y le hace daño.

¿Qué pasará entre ellos? ¿Podrán superar sus problemas y reconciliarse? ¡La tensión está al máximo!