Züleyha, rota de dolor al presenciar el amor que existe entre Yilmaz y Müjgan

Después del accidente, Müjgan y Züleyha están ingresadas en urgencias, en la misma habitación. Los médicos recomiendan que ambas se queden en observación al menos 24 horas.

Demir y Yilmaz han estado al lado de las dos en todo momento. Mientras Demir va a conseguir una habitación para que Züleyha esté más cómoda, la joven es testigo de las caricias que se dan Yilmaz y Mügjan.

Züleyha no puede evitar llorar y, a pesar de no tener fuerzas, se levanta de la cama y sale de la habitación para no seguir viendo a la pareja. En ese momento llega Demir y se echa a llorar a sus brazos…. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo!