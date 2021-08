Züleyha, más sola que nunca en la mansión

Züleyha regresa a la mansión después de estar todo el día buscando a su bebé. Esta se encontraba llorando en la entrada de la casa cuando Gülten decide ir a hablar con ella.

Züleyha no encuentra el consuelo en nadie, y menos cuando Gülten le confiesa lo que pasó con las notas. Demir obligó a Gülten a tenderles una trampa y por eso no pudo reencontrarse con Yilmaz. Züleyha en el fondo sabe que la joven no tiene la culpa, pero acaba pagando su enfado con ella.