“La unión hace la fuerza”, Mehmet no venderá las acciones de vuelta a los Yaman

Hakan Gümüşoğlu está entrando en la vida de Züleyha poco a poco. Los jóvenes se han encontrado en varias ocasiones, incluso él evitó que le robasen el bolso, pero no ha sido hasta que han podido presentarse formalmente.

Sin embargo, no todo ha sido como parecía. Hakan ha ido a la empresa Yaman porque quería presentarse ante Züleyha, pero no lo ha hecho con su nombre real, ¡sino como Mehmet Kara!

Ese era el motivo por el que, cuando se encontraron después del robo, Hakan evitó mantener una conversación con Züleyha y salió corriendo. ¡No quería desvelar su verdadera identidad!

Durante su reunión en el despacho de Demir, Züleyha le ha comentado a Mehmet que le gustaría recuperar las acciones que le vendió en su momento. La joven considera que fue un error, y está dispuesta a escuchar cualquier oferta que quiera hacerle.

Él, sin embargo, le ha contado que el motivo por el que ha ido a Çukurova es para hacer inversiones… No está interesado en vender. Züleyha le ha insistido: pagará lo que haga falta.

“Como ven, he llegado a la ciudad para quedarme”, le ha dicho Hakan. El joven no solo ha comprado acciones en la empresa Yaman, así que no está dispuesto a vender.

Betül también ha intentado convencerlo, pero Mehmet no quiere dar su brazo a torcer. “Debemos levantar Çukurova juntos”, ha dicho. Cree que si se unen pueden conseguir muchas cosas, y a la prima de Demir le ha gustado lo que escuchaba… ¿Acabará aliándose con Mehmet también?