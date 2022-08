Ümit hace una llamada a Demir de la que podría arrepentirse

Ümit sigue dispuesta a hacer lo que haga falta para recuperar a Demir y conseguir así la venganza que tanto desea.

La doctora está cansada de que los que están a su alrededor la traicionen. Ümit se siente muy decepcionada por su madre, porque cree que está del lado de la pareja y no del suyo. Además, Fikret ya le ha dicho que no está dispuesto a seguir con la venganza. También la ha advertido de que ella debería hacer lo mismo si no quiere acabar sufriendo.

Sin embargo, Ümit no se da por vencida. Y aunque sea sola seguirá con el plan. Para empezar, se ha presentado en la mansión Yaman sin que nadie lo sepa.

Züleyha ha llegado de Chipre junto a Sevda y se la ha encontrado con Hammine en su salón. ¡No da crédito! De pronto ha llegado Demir, que tampoco tenía ni idea de que la joven había llegado.

Ümit le ha contado a Züleyha que el joven le pidió matrimonio en su momento, y ella, harta de escucharlos, los ha echado de casa. Demir ha vuelto para hablar con su mujer e intentar arreglar las cosas, pero no sin antes prohibirle la entrada a Ümit en la mansión.

Esa misma noche, Ümit ha decidido llamar a Demir por teléfono. Él ha respondido y, al oír quién estaba al otro lado, se ha enfadado mucho. El marido de Züleyha está cansado de decirle a la doctora que no quiere saber nada más de ella, pero la joven no se da por vencida.

Züleyha ha escuchado los gritos de Demir desde su habitación y ha ido al salón a ver qué pasaba. Entonces su marido ha dicho algo que la ha dejado sorprendida.

Ümit le estaba diciendo al joven Yaman dónde se encontraba. Ella quería que fuese a acompañarla. Pero él, cansado de la misma historia de siempre, ha advertido a la doctora: “Si no entras en razón, acabaré contigo”. ¡La ha amenazado!

Entonces Demir ha sacado una pistola del cajón y ha salido de la mansión. ¿Qué va a hacer? ¿A dónde se dirige?