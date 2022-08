Sevda vuelve a la mansión Yaman para suplicar a Züleyha: ¿Dará su brazo a torcer?

El asunto de Demir y Ümit está afectando mucho a Sevda. La cantante quiere mucho al joven Yaman y a Züleyha. No quiere que su hija les haga daño, pero no consigue hacerla entrar en razón.

Por otro lado, acaba de recuperar a Ümit y quiere protegerla más que nunca.

Ahora que Demir ha descubierto que son madre e hija, la cantante ha tenido que irse de la mansión Yaman. El joven no soporta pensar que una mujer a la que tanto ha querido estaba intentando arruinar su matrimonio y su vida.

Una vez fuera de la mansión, Sevda no tiene a dónde ir, y lo que es peor, no sabe dónde está Ümit.

Desesperada, decide volver a la casa de Demir y Züleyha para pedirles que le den algún dato sobre dónde se encuentra su hija. La mujer de Yaman decide salir para hablar con ella.

“¿Qué haces aquí? No tienes vergüenza”, ha dicho Züleyha, y le ha pedido que se vaya de allí. Sevda le ha suplicado que la entienda, ella también es madre y debe saber cómo se siente al no saber dónde está su hija.

La cantante ha seguido intentando explicar a la joven que no ha tenido nada que ver con la venganza de Ümit. “Yo misma fui quien te pedí que te alejaras de ella”, le ha dicho. Pero todo cambió cuando descubrió que era su hija. Quería proteger tanto al matrimonio como a Ümit.

Züleyha se ha emocionado con las palabras de Sevda, pero no ha dado su brazo a torcer. Incluso la cantante le ha jurado que no volverían si la ayuda a encontrar a su hija... ¡Pero no ha surtido efecto!

La joven sigue con sus pensamientos y le ha reprochado a la cantante que les mienta a los ojos. “Si me hubieras contado lo de Ümit antes y me hubieras apoyado, me habría enfrentado a Demir por ti”, le ha dicho.

A Züleyha ya no le importa qué les pueda pasar a Sevda y Ümit después de todo lo que le han hecho. ¿Logrará encontrar la cantante a su hija? ¿Qué va a hacer ahora?