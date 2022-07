Sevda, muy afectada por la situación de Ümit, cree en la inocencia de Demir

Sevda está en el hospital muy preocupada por el estado de Ümit. La joven está ingresada después de haberse caído por las escaleras tras discutir con Fikret. Está en coma y su estado es grave. En cuanto se enteró en casa de Züleyha y Demir, Sevda fue rápidamente a ver a su hija. ¿Se despertará del coma la doctora?

A Sevda le costaba mucho mantenerse serena ante esta situación. Fekeli ha ido a intentar calmarla y hablar con ella. Ali Rahmet ha lamentado lo que le ha ocurrido a Ümit, y Sevda, que está muy nerviosa, no puede creerse que esto le haya pasado ahora, después de tantos años intentando recuperarla y ya que por fin tenía a su hija con ella.

Fekeli le ha confesado a la cantante que se siente un poco responsable de lo que ha pasado. Al fin y al cabo fue él quien le contó a Demir que Ümit y Fikret fueron pareja. Sevda no cree que él tenga por qué culparse. “Usted es una buena persona”, le ha dicho.

La madre de Ümit está segura de que no ha sido Demir quien ha herido a su hija, a pesar de que se lo hayan llevado detenido. Sevda le ha contado a Fekeli que el joven le contó lo que pasó cuando fue a ver a su hija, y que sabe que Demir no le puso la mano encima. “Él no sería capaz de hacerle eso a una mujer”, ha asegurado.

Además, él quería sincerarse con Züleyha, ¿por qué lo iba a hacer si fuera culpable? Sevda quiere que Demir abra los ojos. Cuando lo haga, le contará que Ümit es su hija.

Fekeli considera que cuando se descubra la verdadera relación entre Ümit y Sevda, todos en Çukurova le darán la espalda. Además, le ha dado muchas razones por las que sufrirá si lo cuenta. “A estas alturas no me importa lo que los demás puedan pensar”, ha sentenciado Sevda, que lo único que quiere es que su hija se recupere cuanto antes.

Fekeli le ha aconsejado a la cantante que se vaya del hospital o todos sospecharán que es madre de Ümit. Él se ha ofrecido para avisarla si algo cambia. ¿Será capaz Sevda de alejarse nuevamente de su hija?