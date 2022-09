Sermin vuelve a casa y se enfrenta a Saniye: “Me suplicarás que deje de hacerte sufrir"

Sermin y Saniye han chocado mucho últimamente. La prima de Demir está cada vez más metida en la vida de los Yaman, e incluso Lütfiye se enfrentó a ella cuando la pilló cambiando la distribución del salón sin que Züleyha estuviera delante.

A Sermin no parecieron importarle las palabras de la amiga de Fekeli. Al contrario, le dijo cosas horribles que le hicieron mucho daño y, a pesar de que Betül intentó disculparse, no se arrepintió de nada.

Saniye no soporta más los desplantes de Sermin y que esté metida incluso donde no la llaman. Por eso, en un arrebato… ¡Ha atropellado a la prima de Demir! Por suerte, no ha sido nada grave y, aunque lo ha hecho a propósito, Saniye ha actuado como si fuese un accidente.

Sermin ha ido al hospital, aunque solo se ha roto una pierna. A su vuelta a casa, se ha encontrado con los trabajadores en la puerta de la mansión Yaman. También con Saniye, que se ha dirigido a la prima de Demir muy preocupada.

La madre de Betül, sin embargo, no se cree nada y por mucho que Saniye ha intentado convencerla de que fue un accidente, Sermin está segura de que lo hizo a propósito.

“En cuanto mejore, me vengaré de ti con creces por intentar matarme”, le ha garantizado Sermin, y Saniye le ha prometido que desde que se fue ha estado muy preocupada por ella… ¿Se vengará realmente Sermin? Ella insiste en que Saniye le suplicará que pare de hacerle daño… ¡Parece muy segura!