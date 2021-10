Saniye se desahoga con Gülten: “¿Por qué no puedo ser madre?”

Seher falló en su intento de hacer creer a Demir que el hijo que esperaba era suyo. Hünkar y Demir han llevado a la empleada a otra casa, por petición de Züleyha, para que la joven no se quede en la calle esperando un bebé.

Antes de marcharse, Seher dejó bien claro que el padre del niño que espera es de Gaffur. Saniye ha quedado destrozada y ha decidido romper con el capataz de la mansión y pedir el divorcio.

La joven está destrozada y su dolor crecerá cuando Gülten le cuente que Züleyha está esperando su segundo hijo. “¿Por qué no me has dado uno a mí?”, lamenta entre lágrimas.

Gülten se dará cuenta de la tristeza de su cuñada y no dudará en acercarse a consolarla.